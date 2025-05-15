«Голова лежала в кастрюле»: раскрыты жуткие детали убийства мамы и сына в Серове

Юрист Александр Гоок, обвиняемый в убийстве женщины и ее шестилетнего сына в Серове, почти полгода хранил голову жертвы в кастрюле на балконе, пишет E1.RU со ссылкой на журналистку Анну Некрылову.

Ее нашли 7 апреля в коллективном саду на окраине города. Другие останки 42-летней Ольги Сороки и труп мальчика не нашли до сих пор. По одной из версий, убийство женщины произошло после того, как Гоок толкнул ее сына.

«Ольга начала кричать вызвать скорую, а обвиняемого якобы переклинило», — заявила Некрылова.

По ее словам, злоумышленник засунул труп мальчика целиком в пакет и вынес в мусорный контейнер. Ольгу же он разбросал частями по всему городу в мусорные баки.

«Ольгина голова лежала полгода у него в кастрюле на балконе почти полгода (с ноября — декабря по март), пока были морозы», — уточнила журналистка.

Предположительно, обвиняемый решил избавиться от головы весной, так как на улице стало тепло и появился запах.

Вину Гоок признал частично. За убийство матери и ребенка ему грозит пожизненный срок. Пока идет следствие, мужчина будет за решеткой.