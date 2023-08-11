Пятница, 11 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

Голосовой робот от МегаФона поможет РЖД в подборе персонала

7info7

МегаФон предоставил «Российским железным дорогам» решение «Интеллектуальная обработка вызовов», которое позволяет передать искусственному интеллекту часть задач по подбору персонала. Цифровой рекрутер проводит первичное общение с потенциальными сотрудниками и способен освободить от рутинных задач HR-специалистов. 

Сервис МегаФона интегрируется с платформой управления подбором персонала РЖД.Подбор, в которой содержится информация об открытых вакансиях. Система собирает отклики на них или выполняет поиск кандидатов по резюме. Голосовой робот МегаФона автоматически получает из РЖД.Подбор данные кандидата и совершает первичный звонок с предложением рассмотреть вакансию. Он рассказывает о должностных обязанностях, графике работы и других важных условиях.

Если кандидат подтверждает, что вакансия ему интересна и подходят условия, голосовой робот МегаФона переводит звонок на сотрудника службы персонала РЖД, который назначает дату и время очного собеседования. После звонка робот автоматически сохраняет решение кандидата в РЖД.Подбор – HR-специалисты компании в любой момент могут уточнить информацию по каждому кандидату, а также проанализировать ожидания соискателей в целом.

Голосовой робот, созданный на основе искусственного интеллекта, начинает общение по заранее разработанным сценариям, но подстраивается и обучается в процессе диалога. Он всегда обращается к кандидату по имени – и около 90% собеседников не отличают в процессе диалога робота от человека. Кроме того, голосовой помощник автоматически определяет, в каком регионе живет кандидат на вакансию, сопоставляет информацию с часовым поясом и самостоятельно подбирает наиболее подходящее время для звонка.

«РЖД – один из крупнейших работодателей в стране. При наших объемах найма с внешнего рынка труда, а это около 100 тысяч человек в год, автоматизация HR-процессов и роботизация рекрутинга – один из приоритетов кадрового блока. В настоящее время ИТ-решение от МегаФона в нашей компании используется в пилотном режиме. В месяц голосовой робот совершает более 8000 звонков. Этот инструмент позволил нам снизить нагрузку на HR-специалистов и сократить время первичной коммуникации с кандидатом. Также мы видим, что робот существенно повышает конверсию кандидатов, записанных на интервью», – отметил начальник департамента управления персоналом РЖД Сергей Саратов.

«Интеллектуальные голосовые роботы уже активно используются бизнесом для автоматизации работы колл-центров. Однако с развитием технологий искусственный интеллект может брать на себя более широкие задачи, освобождая сотрудников от сложных рутинных операций. Робот будет полезен не только бизнесу – он может охватить большую аудиторию, чем сотрудники HR-подразделения – но и самим соискателям. Голосовой ассистент предоставляет кандидатам информацию о вакансии в выверенных и точных формулировках, что удобно для восприятия, способен ответить на вопросы и поддержать разговор, и мы уверены, что такое решение будет востребовано», — отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.  

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Барбимания в Рязани прошла умеренно и завершилась за неделю

Тренд на аватарки в образе Барби и Кена почти сошел на нет уже спустя неделю.

Женщина угрожала отрезать руки сыну и выкинуть собакам

По данным СМИ, видео в соцсетях опубликовал бывший муж женщины, считающий поведение экс-супруги недопустимым.

Скончался профессор РГАТУ Василий Пащенко

Прощание с Василием Пащенко состоится 12 августа в 13.15 на кладбище Богородское-2.

За год продажи в новостройках Рязани выросли на 40%

Результативность продаж обусловлена сразу несколькими интересными трендами.

Сбор предложений в народную программу партии «Единая Россия» обсудили в сфере наставничества

Встреча проходила на базе Штаба общественной поддержки.

Автоледи погибла за рулём БМВ, врезавшись на скорости в грузовик в Башкирии

По данным Госавтоинспекции, в 2021 году автоледи лишили прав за пьяную езду.

Мэрия Рязани обнародовала программу празднования Дня города

В этом году Рязань отметит 928-ю годовщину, торжественные, спортивные и культурные мероприятия пройдут во всех районах.

На фестивале «Небо России» прошли Рязанские воздушные игры

К сожалению, из-за испортившейся погоды запланированное свечение воздушных шаров не состоялось.

В Рыбновском и Сапожковском районе обнаружили бешенство у мелкого рогатого скота

Сейчас там проводят мероприятия для предотвращения распространения заболевания.

В Рязани в Педагогическом сквере обвалилась пешеходная дорожка

В момент происшествия там находился пешеход, серьёзные травмы он не получил.

После обнаружения старых захоронений и человеческих костей на площади Свободы прокуратура начала проверку

Связано это с тем, что при проведении работ по реконструкции на площади Свободы были обнаружены человеческие кости и старые захоронения.

В силовых структурах назвали причину громких хлопков в Скопине

В ГУ МЧС России сообщали, что вызовов по поводу каких-либо происшествий не поступало.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации