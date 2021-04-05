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Понедельник, 5 апреля, 2021
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Голосование за участниц рязанского этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»

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РИА «7 новостей» запускает голосование за участниц рязанского этапа XII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России».

Голосование за участников "Воспитатель года 2021"
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