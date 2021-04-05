Голосование за участниц рязанского этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»

РИА «7 новостей» запускает голосование за участниц рязанского этапа XII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России».
Голосование за участников "Воспитатель года 2021"
- Зеленкова Анастасия Юрьевна 36%, 4 голоса4 голоса 36%4 голоса - 36% из всех голосов
- Субботина Елена Владимировна 18%, 2 голоса2 голоса 18%2 голоса - 18% из всех голосов
- Леушина Надежда Вячеславовна 9%, 1 голос1 голос 9%1 голос - 9% из всех голосов
- Баканова Анна Николаевна 9%, 1 голос1 голос 9%1 голос - 9% из всех голосов
- Баранова Галина Александровна 9%, 1 голос1 голос 9%1 голос - 9% из всех голосов
- Кремененко Людмила Павловна 9%, 1 голос1 голос 9%1 голос - 9% из всех голосов
- Потемкина Татьяна Юрьевна 9%, 1 голос1 голос 9%1 голос - 9% из всех голосов
- Пескова Ольга Михайловна 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Филина Вера Владимировна 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Федотова Алла Сергеевна 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Турцева Лидия Викторовна 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Тарасевич Елена Ярославовна 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Степанушкина Ирина Вячеславовна 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Рубцова Наталья Александровна 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Родина Ольга Владимировна 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Петрова Анастасия Васильевна 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Абашина Юлия Ивановна 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Панаити Екатерина Игоревна 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Мальчикова Нина Васильевна 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Афонина Светлана Вячеславовна 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Киселева Марина Алексеевна 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Кадырова Антонина Анатольевна 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Жиганова Дарья Викторовна 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Ермакова Нина Владимировна 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Евдокимова Ольга Валерьевна 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Гостева Наталья Владимировна 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Голоухова Оксана Викторовна 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Баканёва Галина Анатольевна 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Ходун Ирина Алексеевна 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
Всего голосов: 11
05.04.2021 08:28
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