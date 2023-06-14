Среда, 14 июня, 2023
На главнуюНовости мира

Голливудские новинки в России стали получать меньше сборов из-за отсутствия рекламы

7info
Изображение от senivpetro на Freepik

Главный редактор «ПрофиСинема» Нина Ромодановская сообщила «Известиям», что около 10%-20% кассовых сборов на российском кинорынке составляют сборы фильмов, которые прокатывается без удостоверения. При этом примерно 20% российского рынка — это показы новинок ушедших из России киностудий.

«У третьих «Стражей» на старте было не более 70 млн рублей. К настоящему моменту можно оценочно сказать, что их общая касса по России не превышает 500 млн рублей», — сказала Ромодановская.

По словам эксперта, при наличии прокатного удостоверения была бы возможна соответствующая рекламная кампания, которая могла бы принести фильму гораздо больше сборов — теоретически, те же «Стражи галактики» могли бы набрать в прокате около пяти млрд рублей против текущего полумиллиона.

В настоящее время возможностей для рекламы голливудских фильмов у киносетей немного: в основном, это социальные сети, сайты кинотеатров и «сарафанное радио». СМИ могли бы помочь в продвижении, но сети в большинстве своем не готовы делиться с журналистами информацией о прокате, поскольку огласка может стать причиной штрафа за прокат без удостоверения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 14 июня, в 10:00 Всем показ: как кинотеатры пиарят не вышедшие в России фильмы

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Жара до 29 градусов ждёт жителей Рязанской области 15 июня

Ночная температура в регионе - 8-13 градусов.

Елена Сорокина возглавила ГУ ЗАГС Рязанской области

Напомним, Сорокина руководила администрацией Рязани. Недавно мэр уволилась по собственному желанию

Четыре человека пострадали в ДТП в Рязанском районе

Авария случилась утром 13 июня в селе Алеканово.

Соседи вывели пенсионера из горящего дома в Рязанского области

72-летний мужчина был в шоке и пытался вернуться за вещами.

ВТБ переведет 100% банкоматов на отечественное ПО

Банкоматы ВТБ уже переведены на антивирусное решение «Лаборатории Касперского».

Рязанец выиграл Кубок России по спортивно-прикладному собаководству

Алексей Власенко с английским кокер-спаниелем победили в дисциплине Общий курс дрессировки.

Легковушка сбила 9-летнего ребёнка в Рязани

Пешеход получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Патруль полиции задержал в Рязани двух мужчин, объявленных в федеральный розыск

Один из задержанных уклонялся от обязательных работ, другого подозревают в краже.

Рейд ГИБДД проходит на дорогах Рязанской области

Нарушителей будут привлекать к строгой административной ответственности.

Производство «незамерзайки» с метанолом пресекли в Рязанской области

Правоохранители нашли 450 пятилитровых бутылок с готовой продукцией и свыше 13 тысяч литров метилового спирта.

Руководителя рязанского предприятия подозревают в уклонении от уплаты более 48 млн рублей налогов

По данным следователей, глава предприятия оформил фиктивные сделки с несколькими коммерческими компаниями.

В Рязани появилась Библиотека семейного чтения «ПЛЮС»

Обновлённая библиотека станет современным пространством не только для чтения, но и для образования, творчества и общения.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации