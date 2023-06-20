Голкипер ФК «Рязань» Сергей Правкин завершил игровую карьеру в 43 года

Голкипер Сергей Правкин завершает карьеру игрока и переходит на тренерскую работу в ФК «Рязань». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Сергея Правкина болельщики называют ЛЕГЕНДА. И это вполне заслуженно. 43-летний голкипер — самый титулованный игрок в составе нашей команды и один из самых именитых за всю историю рязанского футбола.

Сергей родился 20 января 1980 года в Рязани. Свою профессиональную карьеру начал в 18 лет в рязанском «Спартаке», который выступал во Втором дивизионе зоны «Центр».

В 1999–2001 годах Сергей играл в чемпионате Украины, где стал бронзовым призёром, финалистом Кубка Украины, участвовал в матчах Кубка УЕФА. Мастер спорта Украины.

С 2004 года Сергей Правкин выступал за российские клубы. В послужном списке голкипера «Динамо» из Ставрополя, «Шинник» из Ярославля, «Балтика» из Калининграда. Правкин победитель зональных турниров Второго дивизиона: зоны «Юг» в 2004 году в составе ставропольского «Динамо» и зоны «Центр» в 2005 году в составе белгородского «Салюта». Обладатель Кубка ПФЛ 2004 года в составе ставропольского «Динамо». Лучший голкипер зональных турниров Второго дивизиона: зоны «Центр» в 2003 году, зоны «Юг» в 2004 году. В составе ярославского «Шинника» Правкин в 2007 году стал победителем Первого дивизиона России, в 2008 году провёл шесть матчей в Премьер-лиге.

В 2011 году Сергей вернулся в Рязань и с тех пор защищал ворота главной футбольной команды региона. Сергей Правкин провёл за «Рязань» 208 матчей, из них 198 в Первенствах страны, 10 — в Кубке России.