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Вторник, 19 октября, 2021
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Голикова предложила ввести нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября

7info

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Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту с инициативой ввести в России с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом Голикова считает, что в некоторых регионах страны для борьбы с распространением коронавируса нерабочую неделю следует объявить уже с 23 октября. 

Ещё одно предложение, с которым выступила вице-премьер — отправить на удалёнку на месяц непривитых сотрудников старше 60 лет. 

Эти инициативы она обещала предложить Владимиру Путину уже завтра. 

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