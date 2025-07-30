Годовая инфляция в Рязани снижается третий месяц подряд

Годовая инфляция в Рязанской области снижается третий месяц подряд. Банк России рассказал о причинах изменения цен в регионе в ежемесячном информационно-аналитическом материале.

Любителям кофе чашка напитка обойдётся дороже. В июне 2025 года цены на кофе увеличились по сравнению с маем на 2,0%. Это связано с ростом цен на сырье, который произошёл из-за сокращения производства в основных странах-поставщиках.

Выросли и затраты на оплату труда сотрудников, что производители заложили в стоимость товара.

Сахар за месяц подешевел на 4,1%. Предложения на рынке стало больше, и магазины предлагали скидки. Продолжали дешеветь яйца из-за увеличения предложения внутри страны. Их выпуск наращивали и рязанские производители. В июне десяток яиц стоил на 7,9% меньше, чем в мае, и на 25,5% меньше, чем в июне прошлого года.

Вслед за укреплением рубля продолжают дешеветь зависимые от импорта товары. За телевизор в июне надо было отдать на 4,8% меньше, чем в мае, а по сравнению с июнем прошлого года цены снизились на 12,4%. Дороже было купить мебель и медицинские товары: на цены повлияли издержки производителей.

Заметнее всего в июне подорожали услуги. Например, междугородние пассажирские перевозчики подняли стоимость проезда в автобусе из-за роста цен на запчасти и обслуживание транспорта. Стоимость междугороднего проезда в области не пересматривали с января, тогда как в целом по стране это шло постепенно.

Годовая инфляция в Рязанской области замедляется третий месяц подряд. По итогам июня она составила 9,8%. Годовая инфляция в целом по стране в июне также снизилась, но пока еще сохраняется существенно выше цели.

Банк России намерен вернуть инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать вблизи этого уровня в дальнейшем. Для этого ставки в экономике должны оставаться достаточно высокими продолжительное время.