Понедельник, 17 июля, 2023
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Глоба рассказал, как изменится жизнь россиян после трагедии 17 июля

7info7
Фото с сайта Pixabay.com, автор whoismargot

17 июля — очень сложный день не только с точки зрения происходящих в стране событий, но и с точки зрения небесных аспектов. Именно в эту дату начинается ингрессия Лунных Узлов в знак Овна и Весов. Как это скажется на жизнь россиян, в своём telegram-канале рассказал известный публицист и астролог Павел Глоба.

Он отмечает: наступает время для решения кармических вопросов, пересмотра любых партнёрских взаимоотношений и активной реализации личностного потенциала.

– 17 июля – день, когда слова обретают сакральную силу, возникают переломные события, закладывается новый жизненный сценарий, — отметил Глоба.

Добавим, что о сакральном значении дня 17 июля заявляли многие астрологи и провидцы. Они предупреждали, что в этот день может произойти какая-то катастрофа, которая на многое повлияет. Напомним, именно 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту.

17 июля на сообщения о трагедии на Крымском мосту отреагировала астролог Василиса Володина. Она заявила о серьёзности ситуации и предупредила, что похожие происшествия могут повториться. В своём прогнозе она указала дату, когда над Крымским мостом висит угроза.

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