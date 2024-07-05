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Глюк’oZa покажет двойное преображение на СТС

Автор: 7info

Опубликовано

14 июля в 09:00 на СТС выходит первое мейковер-шоу «На стиле с Глюк’oZой» (16+), в котором изменится не только героиня, но и её квартира. Эффектное преображение случится благодаря Глюк’oZе и её команде: специалисту по психотипированию, дизайнеру и стилисту.

В начале каждого выпуска героиня проходит тестирование на определение типа личности. Опираясь на результаты теста, команда проекта создаёт новые образы для участницы и полностью меняет интерьер её квартиры.

«Мне нравится, что тест показывает сильные качества, которые нужно развивать, на что лучше опираться. Здесь нет давления на участниц, потому что не каждая обращалась к психологу, у многих даже просто слово „психолог“ вызывает страх. А наш подход, наоборот, позитивно раскрепощает героинь. Думаю, проект поможет многим женщинам, даст им толчок и опору для принятия важных решений», — считает Глюк’oZа.

Певица добавляет, что сама любит эксперименты: «Мне нравится искать себя, быть разной. Я люблю играть с образами, с детства обожала переодеваться. Раньше я была как хулиганистый ребёнок, носила футболки и джинсы. Но со временем стала раскрывать в себе женственность и поняла, как платья могут классно подчёркивать фигуру».

В новом шоу эксперименты ждут управляющую гостиницей, фитнес-тренера, работницу по обслуживаю автодрома, массажистку, визажиста, финансиста и других участниц. Над преображением героинь и их жизней работают стилист Алексей Сухарев, звёздный стилист по волосам Егор Рябчик, визажист Надежда Борисова, дизайнер интерьера Дарья Треболь и специалист по психотипированию Анна Рыжкова.

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