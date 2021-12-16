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Четверг, 16 декабря, 2021
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Глазов, расстрелявший людей в МФЦ, требует предъявить тела убитых

7info
Фото: Пресненский районный суд Москвы

Сергей Глазов, обвиняемый в расстреле людей в МФЦ «Рязанский» в Москве, требует предъявить ему тела убитых. Об этом написала в Фейсбуке член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте и столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

По её словам, Глазов направил ходатайство о личном присутствии во время судмедэкспертизы погибших. Отставной офицер считает, что пули из его переделанного пистолета не могли убить.

Меркачева сообщила, что сейчас идёт опрос медиков и участкового, которые следили за состоянием мужчины с психическим диагнозом, у которого были боевые навыки.

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Напомним, 7 декабря Глазов в здании МФЦ убил двух человек, ещё двоих, включая ребёнка ранил. Один из погибших — уроженец Рязанской области.

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