Главы Рязанской и Тамбовской областей обсудили взаимодействие в обеспечении бойцов учебного центра в Сельцах

17 октября в Рязани прошла встреча губернатора Павла Малкова и главы Тамбовской области Максима Егорова. Обсудили вопросы взаимодействия, прежде всего в обеспечении всем необходимым бойцов, находящихся в учебном центре Рязанского училища ВДВ. Там сейчас проходят подготовку мобилизованные из двух регионов.

Рязанский губернатор уже не раз побывал в Сельцах и видел, как идёт подготовка.

Павел Малков: «Ребята обеспечены всем необходимым – обмундированием, экипировкой, современным оружием. Работают инструкторы из Минобороны РФ, МВД России, Рязанского училища ВДВ. Всё, что нужно для качественной подготовки мобилизованных, есть»

По необходимости правительство региона докупает оснащение и снаряжение, не входящее в нормативы, но повышает боеготовность подразделения, – отметил Павел Малков.

Павел Малков: «Такая работа ведётся постоянно. Знаю, что и правительство Тамбовской области работает в этом направлении. Сегодня ещё раз посмотрим и уточним, что ещё необходимо бойцам»

Руководитель Тамбовской области поблагодарил рязанского губернатора за тесное сотрудничество и высокую готовность вместе решать задачи частичной мобилизации.

Максим Егоров: «Более 400 человек из Тамбовской области сейчас в Сельцах. Отзывы о приёме в рязанском центре только положительные. Всем необходимым бойцы обеспечены. По отзывам, настроение у ребят – боевое. Благодарю Вас за то, что организовали всё на самом высоком уровне»

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram