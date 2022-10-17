Главы Рязанской и Тамбовской областей обсудили взаимодействие в обеспечении бойцов учебного центра в Сельцах

17 октября в Рязани прошла встреча губернатора Павла Малкова и главы Тамбовской области Максима Егорова. Обсудили вопросы взаимодействия, прежде всего в обеспечении всем необходимым бойцов, находящихся в учебном центре Рязанского училища ВДВ. Там сейчас проходят подготовку мобилизованные из двух регионов.
Рязанский губернатор уже не раз побывал в Сельцах и видел, как идёт подготовка.
По необходимости правительство региона докупает оснащение и снаряжение, не входящее в нормативы, но повышает боеготовность подразделения, – отметил Павел Малков.
Руководитель Тамбовской области поблагодарил рязанского губернатора за тесное сотрудничество и высокую готовность вместе решать задачи частичной мобилизации.
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