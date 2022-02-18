Главврач Рязанского перинатального центра прокомментировал увольнение Легостаевой

В пятницу, 18 февраля, в Рязанской области произошло несколько событий, вызвавших интерес СМИ.
Главный врач рязанского Перинатального центра Александр Терещенко прокомментировал увольнение заведующей акушерским отделением патологии беременности Татьяны Легостаевой.
Губернатор Николай Любимов назначил исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Рязанской области Валерия Емца.
Емец — министр труда и социальной защиты населения региона. В правительстве он будет курировать социальную сферу.
Группа Feelin’s приняла участие в программе «Доброе утро» на Первом канале. Рязанцы исполнили эфире авторскую аранжировку Геннадия Филина знаменитой мелодии из культового фильма «Джентльмены удачи».
В Рязани срубили последнюю голубую ель перед зданием ФСО.
В 2021 году в Рязанской области в хозяйствах всех форм собственности произведён 1 миллиард 13 миллионов 900 куриных яиц. По данным Рязаньстата, этот показатель на 4,5% больше, чем в 2020 году. Основным производителем выступило АО «Окское» Рязанского района.
Муж пропавшей рязанки Елены Логуновой Александр потребовал возбудить в отношении юриста Максима Калинова, представляющего интересы родителей девушки, дисциплинарное производство и лишить его статуса адвоката. Заявления в этом деле продолжают поступать с обеих сторон.