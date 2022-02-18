Главврач Рязанского перинатального центра прокомментировал увольнение Легостаевой

В пятницу, 18 февраля, в Рязанской области произошло несколько событий, вызвавших интерес СМИ.

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Главный врач рязанского Перинатального центра Александр Терещенко прокомментировал увольнение заведующей акушерским отделением патологии беременности Татьяны Легостаевой.

— Трудовой договор 17 февраля был прекращен. За последний год в её работе выявлено много недостатков, я считаю это недопустимым, — приводит слова Терещенко пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Губернатор Николай Любимов назначил исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Рязанской области Валерия Емца.

Емец — министр труда и социальной защиты населения региона. В правительстве он будет курировать социальную сферу.

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Группа Feelin’s приняла участие в программе «Доброе утро» на Первом канале. Рязанцы исполнили эфире авторскую аранжировку Геннадия Филина знаменитой мелодии из культового фильма «Джентльмены удачи».

В Рязани срубили последнюю голубую ель перед зданием ФСО.

В 2021 году в Рязанской области в хозяйствах всех форм собственности произведён 1 миллиард 13 миллионов 900 куриных яиц. По данным Рязаньстата, этот показатель на 4,5% больше, чем в 2020 году. Основным производителем выступило АО «Окское» Рязанского района.

Муж пропавшей рязанки Елены Логуновой Александр потребовал возбудить в отношении юриста Максима Калинова, представляющего интересы родителей девушки, дисциплинарное производство и лишить его статуса адвоката. Заявления в этом деле продолжают поступать с обеих сторон.