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Четверг, 24 марта, 2022

Главврач ОКБ призвал рязанцев вакцинироваться от коронавируса

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Главврач ОКБ призвал рязанцев вакцинироваться от коронавируса

7info

Главный врач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин призывает рязанцев вакцинироваться от коронавируса. Пост медик разместил ВКонтакте.

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Карпунин опубликовал ролик о вакцинации, сделанный его коллегами.

— Вакцинация остается единственным способом защитить себя, снизить риски осложнений, — написал он.

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