Главврач ОКБ призвал рязанцев вакцинироваться от коронавируса

Главный врач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин призывает рязанцев вакцинироваться от коронавируса. Пост медик разместил ВКонтакте.
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Карпунин опубликовал ролик о вакцинации, сделанный его коллегами.
Главный врач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин призывает рязанцев вакцинироваться от коронавируса. Пост медик разместил ВКонтакте.
Карпунин опубликовал ролик о вакцинации, сделанный его коллегами.
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