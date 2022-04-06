Главврач ОКБ Карпунин рассказал, как изменится поликлиника № 14

Главный врач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин рассказал о ходе ремонта здания поликлиники № 14 Рязани.
Недавно медицинское учреждение вошло в состав ОКБ. Поликлиника находится в здании 19-го века, являющемся объектом культурного наследия.
На данный момент в рамках начатого ремонта проводят демонтажные работы. По словам Карпунина, после завершения всех работ, поликлиника преобразится, будет комфортнее, удобнее для пациентов. А самое главное — безопаснее.
За долгие годы эксплуатации здание обветшало, появились трещины в стенах, износились полы. Без специального разрешения проводить ремонт было нельзя.
Поменяется логистика клиники. Все ключевые службы переедут на первый этаж.
Обновленная поликлиника будет радовать глаз внешним преображением. Освободят от подвесных потолков каменные своды, сделанные по архитектурной моде 19-го века.
Работы уже завершены в «аппендиксе» здания — той его части, где будет дневной стационар.