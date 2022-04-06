Главврач ОКБ Карпунин рассказал, как изменится поликлиника № 14

Главный врач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин рассказал о ходе ремонта здания поликлиники № 14 Рязани.

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Недавно медицинское учреждение вошло в состав ОКБ. Поликлиника находится в здании 19-го века, являющемся объектом культурного наследия.

На данный момент в рамках начатого ремонта проводят демонтажные работы. По словам Карпунина, после завершения всех работ, поликлиника преобразится, будет комфортнее, удобнее для пациентов. А самое главное — безопаснее.

За долгие годы эксплуатации здание обветшало, появились трещины в стенах, износились полы. Без специального разрешения проводить ремонт было нельзя.

— Зато теперь всё станет прочным и крепким, — написал Карпунин.

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Поменяется логистика клиники. Все ключевые службы переедут на первый этаж.

— Даже в старинном здании можно сделать так, чтобы маломобильным гражданам было удобно внутри, — уверен Карпунин.

Обновленная поликлиника будет радовать глаз внешним преображением. Освободят от подвесных потолков каменные своды, сделанные по архитектурной моде 19-го века.

— Также преобразится внутренне убранство поликлиники, для этого работают маляры, штукатуры и плотники, — отметил главврач ОКБ.

Работы уже завершены в «аппендиксе» здания — той его части, где будет дневной стационар.