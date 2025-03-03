Главврач медучреждения потратил средства фонда ОМС на зарплаты сотрудникам

Прокуратура города Рязани провела проверку исполнения бюджетного законодательства в деятельности учреждения здравоохранения, оказывающего медицинские услуги в рамках территориальной программы бесплатного оказания медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Главврач учреждения использовал бюджетные деньги не по назначению. Установлено, что в 2024 году медицинской организацией средства фонда ОМС были направлены на выплату заработной платы медицинскому персоналу в период дежурства на избирательных участках в дни выборов, что повлекло их нецелевое расходование.

Руководителю медучреждения внесено представление с требованием вернуть денежные средства в фонд ОМС. Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств).