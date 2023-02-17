Пятница, 17 февраля, 2023
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Главврача Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области Паненкову арестовали на два месяца

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Главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области Елена Паненкова на два месяца оставили под арестом. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

В СИЗО Паненкова пробудет до 16 апреля включительно. Задержали руководителя медучреждения 15 февраля, её подозревают во взяточничестве.

По версии следствия, с сентября 2019 по декабрь 2022 года женщина получила от подчинённых почти 16 миллионов рублей. Взятки передавались лично или через посредников за общее покровительство и попустительство по служебной деятельности. Кроме того, главврач решала вопрос о начислении повышенных премий сотрудникам.

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