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Среда, 16 июня, 2021
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Главврач больницы Семашко в Рязани подтвердила своё задержание

7info7
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Информация о задержании главного врача больницы
Семашко появилась в сети около 17.00. В следственном управлении СК РФ по Рязанской области эту информацию не прокомментировали.

Однако, сама Людмила Сорокина дала комментарий по телефону.

«Я задержана. [Сейчас нахожусь] в Следственном комитете»,  — заявляет ТАСС.

Трагедия ,с которой связано задержание главвача случилась 9 июня. В реанимационном отделении больницы произошёл пожар, приведший к гибели троих пациентов.

При этом общественность встала на сторону Людмилы Сорокиной и считает ,что её должны отпустить под подписку о невыезде.

В интернете создана петиция в защиту врача.

— Все прекрасно знали, что статистика смертей от ковида в Семашко в разы меньше, чем в других больницах города и это не игры статистики или „везение“, а четкая организация труда и умение Сорокиной подобрать команду профессионалов, — пишут авторы поста.

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