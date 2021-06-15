Главврач больницы Семашко в Рязани подтвердила своё задержание

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Информация о задержании главного врача больницы

Семашко появилась в сети около 17.00. В следственном управлении СК РФ по Рязанской области эту информацию не прокомментировали.

Однако, сама Людмила Сорокина дала комментарий по телефону.

— «Я задержана. [Сейчас нахожусь] в Следственном комитете», — заявляет ТАСС.

Трагедия ,с которой связано задержание главвача случилась 9 июня. В реанимационном отделении больницы произошёл пожар, приведший к гибели троих пациентов.

При этом общественность встала на сторону Людмилы Сорокиной и считает ,что её должны отпустить под подписку о невыезде.

В интернете создана петиция в защиту врача.

— Все прекрасно знали, что статистика смертей от ковида в Семашко в разы меньше, чем в других больницах города и это не игры статистики или „везение“, а четкая организация труда и умение Сорокиной подобрать команду профессионалов, — пишут авторы поста.