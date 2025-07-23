Главреду Рязанского издания «Вид сбоку» Смирнову продлили содержание в СИЗО до 30 сентября 2025 года

Главному редактору рязанского издания «Вид сбоку» Константину Смирнову продлили срок содержания в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

В среду, 23 июля, суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении заключения Константина Смирнова в СИЗО. Сторона защиты просила отпустить главреда под домашний арест. Суд постановил оставить Смирнова под стражей до 30 сентября 2025 года включительно.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение трёх суток.

Директора сетевого издания «Вид сбоку» Константина Смирнова подозревают в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. По версии следствия, Смирнов совместно с руководителем издания «Новая газета — Рязань» Алексеем Фроловым и экс-главредом RZN.info Натальей Смоляниновой с целью незаконного материального обогащения вступили в преступный сговор. В 2024 году они опубликовали в отношении исполняющего обязанности генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области несколько статей с позорящими его сведениями, подрывающими его деловую репутацию, умаляющими его честь, достоинство и доброе имя. Затем фигуранты дела при личной встрече с потерпевшим потребовали от него деньги за прекращение публикации порочащих статей. Тот, реально восприняв угрозу, передал им 300 тысяч рублей. По данным следствия, речь идёт о вымогательстве денег у и. о. гендиректора рязанского Фонда капитального ремонта Алексея Роготовского. Фигурантам грозит до 7 лет тюрьмы.