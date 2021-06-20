Главред газеты «Логосъ» прокомментировал ситуацию вокруг школы №6

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Главный редактор епархиальной газеты «Логосъ» иерей Дмитрий Фетисов прокомментировал ситуацию со школой №6 города Рязани. Текст он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

Представьте, дорогой читатель, что бандиты, угрожая оружием и убив для устрашения некоторых членов вашей семьи, отобрали у вас, к примеру, новенький автомобиль. Положим, что машина была застрахована и страховая компания обязалась вам компенсировать стоимость украденного. Но вместо компенсации и осуждения преступников дальше начинается фантастическая антиутопия в стиле Стэнли Кубрика…

Страховщики, чтобы не выполнять свои обязательства, всячески затягивают процесс и предлагают вам взамен положенной суммы пятидесятилетний Запорожец, или такого же возраста Москвич. А когда ваш автомобиль всё же находят в изрядно потрёпанном состоянии, то страховые агенты объединяются с духовными потомками тех самых бандитов и совместно начинают пенять вам на ваше бессердечие: «Но ведь теперь ваш автомобиль принадлежит ни в чём неповинной многодетной семье. Зачем вам вообще нужно имущество, лучше бы о детях подумали»…

Далее духовные наследники кровавых бандитов вкупе со страховщиками разворачивают против вас целую кампанию в прессе (подзаголовок одной из статей в несколько смягчённом варианте вынесен в заглавие этого текста) и выводят на митинг ни в чём не повинных детей. А один из нераскаявшихся идейных наследников Каляева и Землячки даже проводит одиночный пикет у вашего дома и призывает именно вас к совести и гуманному добросердечию.

Да, дорогие друзья, вероятно вы уже поняли о чём идёт речь. О том самом злополучном случае со зданием школы №6, которое по закону десятилетней давности должно было быть возвращено мэрией епархии, или же просто в интересах учащихся заменено на нечто равнозначное — закон предусматривает вариант равнозначной замены.

Бандиты в сценарии моей антиутопии (которая, конечно, является исключительно видением автора) – это большевики со своими духовными наследниками, оправдывающими их дея-тельность. Страховщики – мэрия и прочие чиновники, которые действуют вопреки воле президента и законов Российской Федерации. Кстати, действуют, будучи членами партии власти, принявшей эти самые законы. Ну а коллектив, родители и учащиеся школы – та самая «многодетная семья», которая действительно ни в чём не виновата и является, по сути, тоже пострадавшей стороной.

Для бандитов и их духовных потомков – вы не являетесь человеком. Вы для них – вошь, не более того. И они найдут массу причин, по которым вас можно грабить, а уже награбленное не возвращать. Давно украденное вроде бы как и не считается украденным — сейчас именно эту мысль пытаются внушить детям с плакатами и недоумевающим гражданам.

Вы и ваше мышление не просто не понятны для бандитской логики, им претит сама идея попытаться понять вас: всё равно, что пытаться понять мотивацию и нужды дворового пса. А потому им просто смешно слушать о ваших потребностях и тем более о ваших правах.

«А зачем вам это здание?» — спросил меня знакомый чиновник. «Чтобы разместить там семинаристов, живущих в условиях, которые очень трудно назвать хотя бы казарменными. Пони-маете, они ведь тоже люди…» Вижу, что понимает, в лучшем случае, с большим трудом. Подумав, он важно изрекает, что «служить Богу – это ведь подвиг». Говорит так, будто бы это не солидный человек со своим кабинетом, секретаршей и целым аппаратом помощников, а монах анахорет, проведший в пустыне последние три десятилетия и одетый в рубище.

Понимаю, что за этими высокопарными словами светского человека, который «в душе тоже верит во что-то такое» стоит просто высокомерное отношение чиновника к институту духо-венства как к работникам «сферы обслуживания»… Мол, разрешаю махать кадилом и что-то там «втирать» вашей пастве, но не смейте беспокоить меня вашими смешными проблемами и уж тем более претензиями.

А ведь к семинариям внутри Русской Православной Церкви сейчас предъявляются очень строгие требования в том числе и в плане материальной базы. Мало кто знает, что за последние несколько лет нашу рязанскую семинарию неоднократно посещала комиссия из Учебного комитета РПЦ и руководству семинарии предъявлялись серьёзные претензии именно из-за отсутствия нормальных помещений для размещения общежития, библиотеки и спортзала.

Что я могу сказать несчастным детям, родителям и замечательным педагогам школы №6, оказавшимися действительно пострадавшей стороной?

Протестуйте и боритесь. Только не с семинаристами и духовенством, а с чиновниками, которые за десятилетие не удосужились предоставить епархии хоть какой-то более-менее приемлемый и законный вариант замены. Не полусгнившее деревянное здание с заколоченными окнами, имеющее охранный статус (и требующее только на один бумажный проект по реставрации многие миллионы), а человеческую жилплощадь вблизи здания семинарии. Чиновники, если захотят, непременно найдут такую.

Во всей этой трагической истории меня утешает только одно: наконец-то на примере нашей ситуации будет развеян миф о «сращивании» Церкви и государственной власти. За полтора десятка лет моего служения в священном сане я не припомню ни одного случая, когда бы власть в нашем городе реально чем-то серьезно помогла Церкви. Теперь вот при очевидном попустительстве чиновников (а может быть и при негласном одобрении?) безуспешно попытались организовать целый детский «крестовый поход» против Рязанской Митрополии.

Плохо организаторы знают историю. На самих детях это вряд ли отразится в духовном смысле хорошо, ведь циничные взрослые сейчас их обучают печальной истине: «Если украл и не хочешь возместить ущерб — дави на жалость и манипулируй!». А зачинщики ничего, кроме позора не обретут.