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Главой рязанского отделения Ассоциации ветеранов СВО может стать Герой России Владислав Головин

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Фото: правительство Рязанской области
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Губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с участником СВО, Героем России гвардии капитаном Владиславом Головиным. Малков предложил ему возглавить областное отделение Ассоциации ветеранов СВО, которое создается в регионе.

Организация будет помогать бойцам, вовлекать их в общественную жизнь и заниматься патриотическим воспитанием молодежи.

Хотелось бы, чтобы вы возглавили региональное отделение Ассоциации, и вместе с нами формировали решения, меры, мероприятия. Нам важно понимать, где правительство области может приложить дополнительные усилия для поддержки бойцов и членов их семей, — цитирует губернатора пресс-служба правительства.

Боец, в свою очередь, подчеркнул, что перед Ассоциацией стоит много важных задач, которые будут реализованы.

Владислав Головин находился на передовой с первых дней начало СВО, где командовал десантно-штурмовым подразделением. В 2022 году во время боя, прикрывая собой подчиненного, получил ранение и лишился ноги. В настоящее время Владислав Головин продолжает службу в должности старшего преподавателя кафедры военно-политической работы в родном РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента РФ воину присвоено звание Героя России.

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