Вторник, 25 июня, 2024

Главой администрации Спасского района стала Нина Соломонова

Автор: 7info

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Нина Соломонова избрана главой администрации Спасского района Рязанской области, сообщает региональное министерство территориальной политики.

Заседание районной Думы, на котором депутаты единогласно проголосовали за Нину Васильевну, прошло во вторник, 25 июня.

В заседании принимали участие зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова, министр территориальной политики Жанна Фомина и депутат Рязанской областной Думы Сергей Гришков.

Нина Соломонова уроженка Спасского района. Ранее занимала должность первого заместителя министра экономического развития Рязанской области.

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