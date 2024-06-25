Главой администрации Спасского района стала Нина Соломонова

Нина Соломонова избрана главой администрации Спасского района Рязанской области, сообщает региональное министерство территориальной политики.

Заседание районной Думы, на котором депутаты единогласно проголосовали за Нину Васильевну, прошло во вторник, 25 июня.

В заседании принимали участие зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова, министр территориальной политики Жанна Фомина и депутат Рязанской областной Думы Сергей Гришков.

Нина Соломонова уроженка Спасского района. Ранее занимала должность первого заместителя министра экономического развития Рязанской области.