Главой администрации Сапожковского района стал Алексей Кириллов

Алексей Кириллов назначен главой администрации Сапожковского района Рязанской области. Решение 6 апреля приняла районная дума. На заседании присутствовало 15 депутатов, 12 проголосовали «за», 3 воздержались.

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Участниками конкурса на должность главы администрации стали шесть человек. После отбора осталось два кандидата, сегодня депутаты проголосовали за Кириллова.

По данным из открытых источников, Алексей Кириллов работал заместителем главы администрации Чучковского района, ему 48 лет.

Бывший глава администрации Сапожковского района Виктор Боярченков скончался 5 ноября 2021 года.