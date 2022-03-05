Главой администрации Новомичуринска стал Игорь Кирьянов

4 февраля депутаты назначили главой администрации Новомичуринска Игоря Кирьянова. Об этом сообщило издательство «Пресса».

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На пост главы администрации претендовал ещё один кандидат — Илья Максимов. Игорь Кирьянов более 10 лет работал замглавы администрации Новомичуринска, а, значит, знаком с проблемами города.

Кирьянов уже заявил, что не планирует проводить кадровые ротации, так как считает нынешнюю команду администрации профессиональной. Своим заместителем он видит юриста Наталью Логинову.

Новый глава новомичуринской администрации заявил, что будет по мере возможностей воплощать в жизнь все планы по развитию города. Один из них — проект «Парк-берег». В парке хотят благоустроить пляжную зону, построить набережную. Для проведения работ сейчас ищут подрядчика.