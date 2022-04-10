Главные видео недели Рязанской области

7info публикует самые интересные видео уходящей недели с 4 по 10 апреля.
МЧС опубликовало видео тушения пожара в здании бывшего училища связи в Рязани
Напомним, пожар случился 1 апреля, ЧП присвоили повышенный номер сложности.
Сообщение о возгорании неэксплуатируемого здания поступило в 12.55. В 16:26 пожар локализован, в 20:45 ликвидирован. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Для ликвидации огня от системы РСЧС привлекалось 118 человек, 39 единиц техники.
Полицейские допросили рязанца, напавшего на водителя автобуса №16
Задержанный раскаивается в содеянном, просит прощения. По его словам, в момент драки с водителем он находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту инцидента полицией проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
Появилось видео, на котором запечатлён момент нападения на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова
Неизвестные облили нобелевского лауреата едкой красной краской, когда он находился в купе поезда «Москва — Самара».
Минобороны РФ показало быт десантников в полевых условиях на Украине
В ролике показаны условия проживания десантников, питания военнослужащих, медицинского, бытового обслуживания.