Главные видео недели Рязанской области

7info публикует самые интересные видео уходящей недели с 4 по 10 апреля.

МЧС опубликовало видео тушения пожара в здании бывшего училища связи в Рязани

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Напомним, пожар случился 1 апреля, ЧП присвоили повышенный номер сложности.

Сообщение о возгорании неэксплуатируемого здания поступило в 12.55. В 16:26 пожар локализован, в 20:45 ликвидирован. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Для ликвидации огня от системы РСЧС привлекалось 118 человек, 39 единиц техники.

Полицейские допросили рязанца, напавшего на водителя автобуса №16

Задержанный раскаивается в содеянном, просит прощения. По его словам, в момент драки с водителем он находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту инцидента полицией проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Появилось видео, на котором запечатлён момент нападения на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова

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Неизвестные облили нобелевского лауреата едкой красной краской, когда он находился в купе поезда «Москва — Самара».

Минобороны РФ показало быт десантников в полевых условиях на Украине

В ролике показаны условия проживания десантников, питания военнослужащих, медицинского, бытового обслуживания.