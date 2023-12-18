Главная семья российского ТВ возвращается на ТНТ уже сегодня

Сегодня, 18 декабря в 20:00, телеканал ТНТ вернёт своих зрителей на 15 лет назад. На экраны вернутся те самые Букины: горе-продавец обуви Гена, его очаровательная, но ленивая жена Даша, одарённая (но не умом) дочка Светка и озабоченный сын Ромка. Правда, они уже не те что прежде. Они стали лучше! Гена выкупил магазин обуви, Даша наконец-то начала работать, Светка вышла замуж и стала мамой, а Ромка запустил свой бизнес. Но главное осталось неизменным: они по-прежнему счастливы вместе.

В новом сериале «Букины» (16+) мы встретимся с культовой семьёй уже не в двухэтажной квартире, а в загородном доме — новой резиденции Гены и Даши, куда возвращаются Света и Рома, взрослая жизнь которых не особо задалась. Букины устроят войну с новыми соседями (Максим Лагашкин и Екатерина Стулова), отчаянно будут пытаться заработать деньги любыми способами и…постараются ужиться теперь уже не вчетвером, а впятером, ведь вместе со Светой в родительский дом приедет внучка Гены и Даши, которая быстро наведёт порядок в доме Букиных.

18 декабря в 20:00 телеканал ТНТ покажет первые две серии нового сериала. Повторное знакомство с Букиными завершится до конца 2023 года, а уже в следующем году зрителей ждут второй сезон и полнометражный фильм, посвящённый приключениям любимой телесемьи.

Продюсируют «Букиных» братья Сарик и Гевонд Андреасяны («Ресторан по понятиям», «Бедный олигарх», «Звёздный суд»), а также Семён Щербович-Вечер, Ольга Кивер и Елизавета Анистратова. Креативные продюсеры — Александр Вялых, Иван Новиков и Андрей Никифоров. Генеральные продюсеры — Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова и Борис Ханчалян. Режиссёры проекта — Гарик Петросян («Слон», «Звёздный суд») и Андрей Никифоров («Оливье», «Умная Маша»).

Виктор Логинов, исполнитель роли Гены Букина: «Я никогда не верил, что у сериала когда-либо выйдет продолжение. Но этот момент настал! И это дико волнительно, потому что мы очень старались сделать так, чтобы сериал понравился зрителям. Надеюсь, вы оцените ту историю, которую мы для вас приготовили. И бородатого Гену Букина, конечно. Усаживайтесь на диван, принимайте позу поудобнее и готовьтесь к путешествию в весёлый и слегка сумасшедший мир Букиных».