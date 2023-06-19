Понедельник, 19 июня, 2023
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Глава ВТБ Андрей Костин назвал условия полного отказа банков от SWIFT

Татьяна Проводина

Создание новой эффективной системы международных расчетов тормозит ряд факторов и в первую очередь – санкционные опасения дружественных стран и партнеров. Однако если удастся создать закрытую цифровую систему, то количество ее участников будет постоянно расти. Такое мнение высказал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на сессии ПМЭФ-2023 «Российский банкинг на пути суверенного развития: перегруппировка сил и движение вверх», которая проходит при поддержке ВТБ.

«Америку боятся, но не любят. Сотни стран сегодня втайне, в душе любят нас и поддерживают. Но нам нужно разработать действительно правильные системы, которые позволили бы сегодня избегать сегодня каких-то прямых столкновений этих стран в том числе с европейскими и американскими властями», — пояснил Костин, но предупредил, что и США, и Евросоюз будут оказывать очень сильное давление на партнеров.

Не менее важна и организационная работа, так как в разных странах существуют разные системы. «У каждого есть система по передаче финансовых сообщений — и у китайцев есть, и у индусов, и у иранцев. Но чтобы они заработали все вместе, надо один протокол, чтобы они могли взаимодействовать и работать. Тогда мы легко откажемся от SWIFT», — сказал Костин.

Новая система международных расчётов, по мнению банкира, позволит российской экономике стабильно функционировать, «чтобы мы смогли успешно сделать этот «бросок» Запада на Восток и на Юг».

«Не преуменьшаем, — предостерег Андрей Костин. – Меня иногда настораживает, как мы очень бодро рапортуем о том, как нам хорошо. Нам [торгово-финансовой системе] не очень хорошо, нам много еще нужно чего сделать. Если, скажем, с Китаем ситуация упрощается тем, что у нас сбалансированная торговля, то у нас есть сегодня серьезные проблемы по расчетам с Индией. Они тоже решаемы, но требуют, на мой взгляд, координации, унификации внутренних систем, в том числе и передачи финансовых сообщений, и ряд других вопросов, которые можно решать только на межгосударственном уровне или на уровне по крайней мере центральных банков. Такая работа проводится и, я думаю, мы эту тему решим».

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