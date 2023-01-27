Глава СУ СКР по Рязанской области принял участие в церемонии, посвящённой Дню снятия блокады Ленинграда

Руководитель следственного управления СКР по Рязанской области Владимир Никешкин 27 января принял участие в возложении цветов к мемориалу ленинградцам-блокадникам. Памятное мероприятие в день 79-й годовщины снятия блокады состоялось на Ленинградском кладбище Скорбященского мемориального комплекса в Рязани.

У мемориала собрались вице-губернатор региона Артём Бранов, представители власти и управления, силовых структур, общественных организаций, ветераны и жители города. Собравшиеся почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда минутой молчания. Прозвучал троекратный оружейный салют.

Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества советского народа. Ни бомбёжки, ни обстрелы, ни ужасающий голод и холод не сломили дух и стремление ленинградцев одержать победу над врагом. Город жил и боролся в тяжелейших условиях долгие 872 дня.

Освободить Ленинград Красной армии удалось в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции. Вечером 27 января 1944 года в честь освобождения города был дан артиллерийский салют.