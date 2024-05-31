Глава СПЧ Фадеев ответил на ложь Госдепа о белгородцах

Руководитель совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев ответил на ложь Госдепа о белгородцах, его слова привели в телеграм-канале СПЧ.
Ранее представитель американского ведомства Мэтью Миллер заявил, что в Белгороде якобы почти не осталось мирных жителей, а лишь только находятся военные объекты.
Фадеев напомнил, что из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области убито 175 человек, почти 800 ранено.
Кроме того, в регионе разрушено или повреждено уже 18 тысяч квартир и домов.
При этом позднее появилась информация, что слова Миллера — фейк, сделанный с помощью нейросетей, подделавших голос и мимику.