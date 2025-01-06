Глава союза пенсионеров Никитин: жизнь пенсионеров может ухудшиться в 2025 году

В 2025 году страховая часть пенсии для работающих и неработающих пенсионеров будет повышена на 7,3%, что на 2% ниже уровня официальной инфляции. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил депутат Мособлдумы и глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
Как уточнил Никитин, повышение пенсий запланировано с 1 января 2025 года и будет проведено лишь один раз в течение года. Он подчеркнул, что даже несмотря на заявления о возможном рекордном увеличении пенсий за два года, фактический прирост является номинальным.
Ранее, в середине декабря 2024 года, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что показатель инфляции с начала года превысил 9%. Таким образом, индексация пенсий на уровне 7,3% не компенсирует инфляционные потери пенсионеров, что может негативно сказаться на их покупательной способности.