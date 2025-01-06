Глава союза пенсионеров Никитин: жизнь пенсионеров может ухудшиться в 2025 году

В 2025 году страховая часть пенсии для работающих и неработающих пенсионеров будет повышена на 7,3%, что на 2% ниже уровня официальной инфляции. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил депутат Мособлдумы и глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

Как уточнил Никитин, повышение пенсий запланировано с 1 января 2025 года и будет проведено лишь один раз в течение года. Он подчеркнул, что даже несмотря на заявления о возможном рекордном увеличении пенсий за два года, фактический прирост является номинальным.

«Этот процент уже сейчас ниже, чем уровень официальной инфляции. При таком подходе жизнь пенсионеров может даже ухудшиться, если учитывать реальную инфляцию», — отметил парламентарий.

Ранее, в середине декабря 2024 года, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что показатель инфляции с начала года превысил 9%. Таким образом, индексация пенсий на уровне 7,3% не компенсирует инфляционные потери пенсионеров, что может негативно сказаться на их покупательной способности.