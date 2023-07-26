Глава следственного комитета РФ потребовал доклад по факту смерти рязанской школьницы

Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по факту смерти школьницы от «собачьего кайфа» в Рязани.

«В средствах массовой информации опубликовано обращение жительницы Рязанской области к руководству ведомства, в котором она выражает несогласие с ходом и результатами расследования уголовного дела по факту гибели ее несовершеннолетней дочери. По мнению женщины, виновные в смерти девочки лица, в том числе сотрудники образовательного учреждения и органов системы профилактики, могут избежать ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация, что следственный комитет Рязанской области прекратил расследование гибели 13-летней ученицы рязанской школы №68 из-за отсутствия событий преступления. Девочка скончалась 29 апреля 2021 года из-за, так называемого, «собачьего кайфа».