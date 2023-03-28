Глава СКР взял поручил возбудить уголовное дело по сообщению о нарушении прав жителей Рязани

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Рязанской области Владимиру Никешкину возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома в Рязани. Об этом сообщает Информационный центр СК России в Telegram.

Владимиру Никешкину также предстоит представить доклад об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

Сообщение в интересах жильцов дома по Касимовскому шоссе Рязани было оставлено в аккаунте Приёмной председателя СКР ВКонтакте.

С 2009 года домом управляло ТСЖ, но в августе 2022 протоколы общего заседания собственников были подделаны, и обслуживание здания перешло к УК «РязаньКомфортСервис». Несмотря на обращения в разные инстанции, ситуация не изменилась, виновных к ответственности не привлекли.

В региональном СУ СКР ведётся по этому факту процессуальная проверка.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате СКР.