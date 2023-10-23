Глава СК России потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения школьника в Рязанской области

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях в отношении ребенка в школе в Рязанской области, пишет информационный центр СК России.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в одной из школ Пронского района в присутствии учителя мальчик избил своего одноклассника, из-за чего тот получил серьезные травмы глаза.

Следственное управление СК России по Рязанской области начало процессуальную проверку.

Председатель СК РФ дал указание руководителю регионального следственного управления возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.