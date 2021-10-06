Глава СК Бастрыкин потребовал активнее расследовать дело пропавшей рязанки Логуновой

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал активнее расследовать уголовное дело рязанки Елены Логуновой. Об этом сообщает сайт ведомства.

Женщина бесследно исчезла 25 июля. С тех пор о её судьбе ничего неизвестно. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас организацией его расследования занимаются федеральные специалисты.

По словам мужа, Елена отправилась в магазин и не вернулась. Она не попала ни на одну камеру наблюдения.

Историей заинтересовались федеральные телеканалы. Выпущено несколько передач, в которой выдвигаются версии произошедшего. Муж Елены Александр на одной из них прошёл полиграф.