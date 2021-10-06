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Среда, 6 октября, 2021
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Глава СК Бастрыкин потребовал активнее расследовать дело пропавшей рязанки Логуновой

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Глава СК Бастрыкин потребовал активнее расследовать дело пропавшей рязанки Логуновой

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал активнее расследовать уголовное дело рязанки Елены Логуновой. Об этом сообщает сайт ведомства.

Женщина бесследно исчезла 25 июля. С тех пор о её судьбе ничего неизвестно. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас организацией его расследования занимаются федеральные специалисты.

По словам мужа, Елена отправилась в магазин и не вернулась. Она не попала ни на одну камеру наблюдения.

Историей заинтересовались федеральные телеканалы. Выпущено несколько передач, в которой выдвигаются версии произошедшего. Муж Елены Александр на одной из них прошёл полиграф.

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