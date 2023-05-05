Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за загрязнения воздуха в Турлатове

5 мая председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за загрязнения воздуха в рязанской деревне Турлатово.

Жители Турлатова массово жалуются на загрязнение воздуха и едкий запах. Из-за неблагоприятной экологической обстановки у них обостряются хронические заболевания, им приходился часто обращаться за помощью медиков. Местные школьники не посещают учебные заведения из-за симптомов отравления, отеков и аллергии.

Люди связывают это с работой предприятия, осуществляющего производство продукции из каменной ваты без соответствующих фильтров.

– Председатель СК поручил руководителю следственного управления СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину возбудить уголовное дело по озвученной в публичном пространстве ситуации, проверив следственным путем все озвученные доводы, и представить доклад о ходе и результатах его расследования, – говорится в сообщении пресс-центра СК.