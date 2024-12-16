Глава СК Бастрыкин поручил провести проверку по жалобе жителей Михайловского района

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на жалобу, с которой выступили жители Михайловского района. Они сообщили о ненадлежащей транспортной инфраструктуре, отметили в информационном центре СК 15 декабря.

Люди пишут в соцсетях: участок единственной дороги, соединяющей населённые пункты Волшута, Александрово и Заречье, находится в аварийном состоянии. Размывы грунта, возникающие во время осадков и таяния снега, делают дорогу непроходимой. Жителям приходится пользоваться железнодорожным транспортом или объездными путями по полям, что особенно затрудняет проезд в период сельскохозяйственных работ и полностью блокирует доступ для экстренных служб.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Рязанской области Владимиру Никешкину провести проверку по некачественной дороге. О результатах проверки ему предстоит доложить председателю СК.