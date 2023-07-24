Глава Росмолодежи посетила рязанский лагерь «Лучезарный»

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева в рамках визита в Рязанскую область посетила центр активной молодежи и детей «Лучезарный», где проходит профильная смена актива «Движение Первых».
Ксения Разуваева побывала на мероприятиях профильной смены и ознакомилась с проектами по развитию внутреннего туризма, которые подготовили воспитанники лагеря, сообщает пресс-служба правительства региона.
Программа профильной смены «Движения Первых» направлена на углубленное знакомство с движением. В смене принимают участие 256 школьников Рязанской области, каждый из которых прошел конкурсный отбор.