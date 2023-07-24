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Глава Росмолодежи посетила рязанский лагерь «Лучезарный»

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Фото: сайт правительства Рязанской области

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева в рамках визита в Рязанскую область посетила центр активной молодежи и детей «Лучезарный», где проходит профильная смена актива «Движение Первых».

Ксения Разуваева побывала на мероприятиях профильной смены и ознакомилась с проектами по развитию внутреннего туризма, которые подготовили воспитанники лагеря, сообщает пресс-служба правительства региона.

Программа профильной смены «Движения Первых» направлена на углубленное знакомство с движением. В смене принимают участие 256 школьников Рязанской области, каждый из которых прошел конкурсный отбор.

Глава Росмолодежи посетила рязанский лагерь «Лучезарный»
Глава Росмолодежи посетила рязанский лагерь «Лучезарный»

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