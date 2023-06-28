Среда, 28 июня, 2023
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Глава Рязанской области Павел Малков награждён Орденом Дружбы

Татьяна Проводина
Фото с сайта правительства Рязанской области

26 июня в Кремле состоялась церемония вручения госнаград и поощрений президента общественным деятелям, сенаторам, депутатам и губернаторам. Губернатор Рязанской области награждён Орденом Дружбы.

Высокие награды в Екатерининском зале Большого Кремлёвского дворца вручил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Всего их получили около 90 человек. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства.

Орденов Дружбы удостоились 13 глав регионов России.

Также в числе награждённых депутат Госдумы от Рязанской области Дмитрий Хубезов.

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