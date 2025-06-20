Глава рязанского Минтранса рассказал, когда начнётся строительство моста-дублёра через Оку

На публичных слушаниях по исполнению бюджета Рязанской области на 2025 год глава министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун сообщил, когда начнётся строительство моста-дублёра через Оку.

Он напомнил, что длина моста составит 5,8 км. К проектированию объекта приступили в августе 2023 года. В прошлом году срециалисты разработали проект, его поддержала Главгосэкспертиза.

Контракт на строительство моста-дублёра заключили в марте текущего года, 9 июня было получено разрешение на строительство.

— С 15 июня на объекте специалисты подрядной организации приступили к выполнению подготовительных работ. Работы включают в себя снятие растительного слоя, вырубку зеленых насаждений, подвоз материалов для строительства. Активная фаза работ на объекте начнётся в конце июля текущего года, — заявил глава Минтранса.

Строительство моста не только улучшит транспортную инфраструктуру региона, но и создаст надежную связь между областным центром, поселком Солотча и пятью муниципальными образованиями Рязанской области, а также с городами Владимир и Нижний Новгород.