Глава Рязани выразила готовность взаимодействовать с «Движением первых» и помогать ему

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова встретилась с председателем совета регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Татьяной Косачевой. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Руководитель совета рассказала о предстоящей работе движения и планируемых мероприятиях. В частности, Татьяна Косачева поделилась идеей создания первичных отделений РДДМ на базе учебных заведений, молодежных центров, учреждений дополнительного образования, спорта, культуры и детских центров. На данный момент совет общественной организации уже утвердил открытие более 100 первичных отделений на территории Рязанской области.

— Воспитание — одна из важнейших частей становления личности человека. Воспитывать нужно не штампами, а примерами. Готова взаимодействовать с «Движением первых» и помогать ему. Думаю, это будет интересно и депутатам городской Думы, — отметила Татьяна Панфилова.

В ходе беседы она подчеркнула, что в молодежи нужно развивать, в том числе, и политическую культуру. Также, по мнению Татьяны Панфиловой, не нужно забывать о религиозном и психологическом аспектах воспитания.

«Движение первых» — молодежное объединение, созданное в июле 2022 года. В его состав вошли молодежные организации страны: «Юнармия», «Большая перемена», «Российское движение школьников» и другие. Цель проекта — патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также предоставление молодежи различных возможностей для самореализации. Движение работает в 12 направлениях: образование и знания, наука и технологии, спорт, дипломатия и международные отношения, патриотизм и другие. Возглавляет наблюдательный совет РДДМ Владимир Путин.