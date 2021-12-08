Глава Рязани встретилась с ветераном боевых действий в Афганистане Алексеем Стефановым

Юлия Рокотянская встретилась с ветераном боевых действий в Афганистане Алексеем Стефановым. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Алексей Егорович Стефанов — литератор-правовед, доцент Рязанского института бизнеса и управления, полковник в отставке погранслужбы ФСБ России. Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская встретилась с рязанцем во вторник, 7 декабря.

Алексей Егорович издал восемь книг, посвященных российскому праву, с включением рязанского опыта. Автор передавал свои труды в дар органам власти, учебным заведениям, библиотекам рязанского края и других регионов России. Например, 500 экземпляров было отправлено в Крым.

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Юлия Рокотянская оценила огромную научную и просветительскую работу, которую ведет Алексей Егорович, и обговорила с рязанцем возможность помощи в издании его книг.

Также глава муниципального образования обсудила с Алексеем Стефановым вопрос сохранения памяти о земляках, погибших при исполнении своего долга во время службы в пограничных войсках.