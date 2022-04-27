В преддверии Дня Победы глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова познакомилась с работой по военно-патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти в школе № 57. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

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Этим аспектам в учебном учреждении уделяется особое внимание: на протяжении нескольких лет, в течение всего учебного года реализуются проекты «Память сердца», «Солдатский платок», школьный виртуальный музей «Реликвия моей семьи». Работает школьный музей, где увековечена память и о героях Великой Отечественной войны, и о великих адмиралах России. Материал для экспозиции собирают учителя и школьники.

— Школьные музеи — важная часть патриотического воспитания, — сказала Татьяна Панфилова. — Участие в сборе материала, в оформлении экспозиции делает такие, казалось бы, далекие события близкими, понятными и важными для каждого.

Также в школе № 57 Татьяна Панфилова провела «Урок мужества» для учеников 9 класса.