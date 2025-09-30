Глава Рязани Татьяна Панфилова подписала соглашение с Мелитопольским городским Советом депутатов

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татяьна Панфилова и и.о. председателя Мелитопольского городского Совета депутатов Ирина Матвиенко подписали соглашение о сотрудничестве между представительными органами. Церемония подписания состоялась в Мелитополе.

Соглашением предусмотрены информационный обмен, непосредственные деловые контакты между депутатами, организация и проведение совместных мероприятий, создание совместных коллегиальных совещательных органов.

– В рамках гуманитарной миссии на новых территориях важно заниматься и развитием непосредственного взаимодействия между муниципалитетами, – отметила Татьяна Панфилова. – Рязанская городская Дума готова ко всем формам этой работы, мы будем делиться накопленным опытом во всех сферах – это и нормотворческая деятельность, и развитие территориального местного самоуправления, и все аспекты городского хозяйства. Важность этой работы переоценить трудно: на федеральном уровне запущен проект «Муниципальный диалог», и мы всячески готовы содействовать его реализации.