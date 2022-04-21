Глава Рязани рассмотрит вопрос ремонта подземных переходов

20 апреля глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова провела личный прием граждан, сообщила пресс-служба РГД.

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К главе Рязани обратилась жительница Рязани Евгения Соколова. Она пожаловалась на состояние подземных переходов у остановок «Барс на Московском» и «Дом книги», а также надземного – у остановки «Рязанская таможня».

Татьяна Панфилова согласилась с важностью озвученной проблемы и отметила, что вместе с депутатами рассмотрит вопрос поиска средств на ремонт переходов при формировании бюджета города на следующий год.

Кроме того, Евгения Соколова рассказала о зеленой зоне рядом с домом 69 к.1 на Касимовском шоссе, через которую ездят автомобили. Татьяна Ермоленко обратилась с проблемой разбитой дороги во дворе дома 21 на улице Новоселов. Еще одна рязанка Валентина Метяева пожаловалась на бурьян вместо газона на улице Березовой и нехватку урн в Березовой роще.

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Эти и другие вопросы взяты под личный контроль главы муниципального образования, будут подготовлены необходимые обращения.