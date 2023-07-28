Артемов рассказал, когда начнут восстанавливать дом на улице Пушкина

28 июля исполняющий обязанности главы администрации Рязани Виталий Артемов провел личный прием граждан, на котором ответил на интересующие жителей города вопросы.

Среди затронутых в ходе приема тем были восстановительные работы обрушившегося дома на улице Пушкина. Жильцам пояснили, что уже разработана проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ, которая направлена на прохождение государственной экспертизы. В ближайшее время состоится рабочая встреча сотрудников администрации с жильцами по поводу начала восстановительных работ и организации выезда жильцов.

Также, сообщает пресс-служба мэрии, на приеме подняли вопрос о содержании спортивных площадок на улицах Стройкова и Гагарина. Виталий Артемов предложил жителям ближайших домов поучаствовать в программе местных инициатив.

То же предложение глава администрации озвучил на вопрос о детской площадке у дома №17 на Татарской. Мэр поручил включить территорию в плановый объезд города.

На личном приеме обсудили ситуацию, сложившуюся между жителями домов по улице Шереметьевской – та часть дороги на улице Соколова находится в общедолевой собственности жителей домов 6 корпус 1 и 6 корпус 2 на улице Шереметьевской, из-за чего собственники установили шлагбаум. Отмечается, что в апреле администрация города приняла решение о публичном сервитуте на этот участок дороги, который дает возможность проезда неограниченному кругу лиц, и собственников обязали открыть шлагбаум.