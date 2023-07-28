Пятница, 28 июля, 2023
На главнуюОрганы властиАдминистрация

Артемов рассказал, когда начнут восстанавливать дом на улице Пушкина

7info 2
Фото: сайт администрации

28 июля исполняющий обязанности главы администрации Рязани Виталий Артемов провел личный прием граждан, на котором ответил на интересующие жителей города вопросы.

Среди затронутых в ходе приема тем были восстановительные работы обрушившегося дома на улице Пушкина. Жильцам пояснили, что уже разработана проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ, которая направлена на прохождение государственной экспертизы. В ближайшее время состоится рабочая встреча сотрудников администрации с жильцами по поводу начала восстановительных работ и организации выезда жильцов.

Также, сообщает пресс-служба мэрии, на приеме подняли вопрос о содержании спортивных площадок на улицах Стройкова и Гагарина. Виталий Артемов предложил жителям ближайших домов поучаствовать в программе местных инициатив.

То же предложение глава администрации озвучил на вопрос о детской площадке у дома №17 на Татарской. Мэр поручил включить территорию в плановый объезд города.

На личном приеме обсудили ситуацию, сложившуюся между жителями домов по улице Шереметьевской – та часть дороги на улице Соколова находится в общедолевой собственности жителей домов 6 корпус 1 и 6 корпус 2 на улице Шереметьевской, из-за чего собственники установили шлагбаум. Отмечается, что в апреле администрация города приняла решение о публичном сервитуте на этот участок дороги, который дает возможность проезда неограниченному кругу лиц, и собственников обязали открыть шлагбаум.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Рязани закроют движение на площади Ленина из-за репетиции праздника «Рязань – столица ВДВ»

В связи с проведением репетиции праздника «Рязань – столица ВДВ» с 20:00 до 23:00 31 июля будет закрыто движение транспорта по площади Ленина, информирует городская администрация.

На Первомайском проспекте вновь изменится схема движения

В связи с ремонтом тепловых сетей на Первомайском проспекте на несколько дней поменяли схему движения.

С начала года в Рязани за незаконную торговлю задержали более 1500 нарушителей

С начала года 1525 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю, сообщает мэрия Рязани.

На 10 улицах Рязани прошел ямочный ремонт

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на прошедшей неделе ямочный ремонт прошел на 10 улицах Рязани.

Павел Малков высоко оценил деятельность регионального «Движения первых»

27 июля губернатор Рязанской области посетил лагерь «Лучезарный», где проходит смена Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Рязанские компании представили свою продукцию на саммите Россия – Африка

Рязанские компании-экспортеры представили свою продукцию на втором на саммите Россия – Африка, который проходит в Санкт-Петербурге.

МЧС предупредило рязанцев о ливнях и грозах

Ведомство выпустило метеопредупреждение на 28 июля.

В Рязани разрешили поворот на проезд Яблочкова с Куйбышевского шоссе с двух полос

Поворот на Яблочкова с Куйбышевского шоссе разрешен с двух правых полос.

Причиной задымления у ТРЦ «Премьер» стало возгорание мусора

Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Очевидцы заметили у ТРЦ «Премьер» сильное задымление

Видео с задымлением опубликовала группа «Rzn life» ВКонтакте.

Рязанцев приглашают на фестиваль ландшафтного дизайна и флористики

28 и 29 июля в Торговом городке состоится фестиваль ландшафтного дизайна и флористики, сообщает правительство Рязанской области.

Администрация прокомментировала вырубку деревьев на улице Белякова

В администрации сообщили, что вырубка и обрезка деревьев на улице Белякова ведется в целях предотвращения их обрушения и причинения ущерба имуществу и здоровью граждан.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации