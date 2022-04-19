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Вторник, 19 апреля, 2022

Глава Рязани проинспектировала школу №62, где сделают капремонт

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Глава Рязани проинспектировала школу №62, где сделают капремонт

7info

Глава Рязани Татьяна Панфилова проинспектировала школу №62, в которой в текущем году сделают капитальный ремонт, сообщила пресс-служба гордумы. 

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В школе отремонтируют стены, кровлю, входные группы, заменят системы водоснабжения, канализации,  вентиляции, двери, окна, установят систему противопожарной безопасности. Запланировано благоустройство территорий. 

Планируется установка 22 новых видеокамер. Запланированы работы по восстановлению забора, асфальтировке школьной территории. Приведут в порядок актовый зал, раздевалки, туалеты. Столовую и спортзал отремонтировали раньше.

В школе начались работы по замене коммуникаций в подвале, строители приступили к общестроительным работам в актовом зале, примыкающем к нему кабинете. Доступ в помещения, в которых начался ремонт, для школьников закрыт. 

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Основной этап работ начнётся в мае. Завершить их должны в августе. 

По словам Светланы Ворнаковой, и.о. директора школы, за счёт торгов удалось сэкономить деньги. Их потратят на ремонт кабинета химии, школа закупит новое оборудование, мебель.

— Важно, чтобы детям было тепло, светло, приятно учиться в школе. Депутаты обязаны контролировать капитальный ремонт школ. Раз депутаты голосуют за выделение средств именно этой школе, они должны знать, куда пошла каждая копейка, — отметила глава Татьяна Панфилова.

Глава Рязани проинспектировала школу №62, где сделают капремонт
Глава Рязани проинспектировала школу №62, где сделают капремонт
Глава Рязани проинспектировала школу №62, где сделают капремонт
Глава Рязани проинспектировала школу №62, где сделают капремонт

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