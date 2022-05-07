Глава Рязани поздравила ветерана Пелагею Москвитину

В предпраздничные дни рязанские ветераны принимают поздравления, для них проводят концерты и смотры строя и песни. Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова вместе с артистами ДК «Приокский» и учениками школы №20 поздравила ветерана войны Пелагею Михайловну Москвитину

— Наш долг – помнить о тех, кто одержал Великую Победу, заботиться о ветеранах. Именно благодаря подвигу советских солдат, таких как Вы, Пелагея Михайловна, был побежден фашизм, возродились разрушенные города и поселки, были восстановлены заводы и фабрики. Мы в неоплатном долгу перед Вами, — сказала в поздравлении Татьяна Панфилова.

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В этом году Пелагее Михайловне исполнится 95 лет. Ветеран участвовала в Маньчжурской операции. Дочь военного свою жизнь тоже связала с военнослужащим. После окончания Второй мировой войны вместе с мужем служила в разных войсковых частях Советского Союза. В Рязань семья переехала в 60-е годы

— Я богатая, у меня сын и дочь, трое внуков, трое правнуков и уже праправнучка, — рассказала Пелагея Москвитина.

Пришедшие поздравить ветерана пожелали ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.