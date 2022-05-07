Глава Рязани поздравила ветерана Пелагею Москвитину

В предпраздничные дни рязанские ветераны принимают поздравления, для них проводят концерты и смотры строя и песни. Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова вместе с артистами ДК «Приокский» и учениками школы №20 поздравила ветерана войны Пелагею Михайловну Москвитину
В этом году Пелагее Михайловне исполнится 95 лет. Ветеран участвовала в Маньчжурской операции. Дочь военного свою жизнь тоже связала с военнослужащим. После окончания Второй мировой войны вместе с мужем служила в разных войсковых частях Советского Союза. В Рязань семья переехала в 60-е годы
Пришедшие поздравить ветерана пожелали ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.