Глава Рязани поздравила с днём рождения приехавшую с Донбасса девочку

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова поздравила с днем рождения приехавшую с территории Донбасса Маргариту. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

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Девочке исполнилось 12 лет. Сейчас она вместе с семьей проживает в одном из пунктов временного размещения. Татьяна Панфилова привезла имениннице праздничный торт, фрукты, воздушные шарики и подарки, приобретенные на средства, собранные депутатами Рязанской городской Думы.

— От всех депутатов и всех рязанцев поздравляю Маргариту с днем рождения. В наших силах поработать добрыми волшебниками и подарить детям праздник. Для многих ребят Рязань стала вторым домом, и мы должны сделать все, чтобы в этом доме было уютно, чтобы дети и взрослые чувствовали заботу и были окружены вниманием, — сказала Татьяна Панфилова.

Без подарков не осталась и семья Маргариты — ее братья и сестра, также проживающие в пункте временного размещения. Кроме того, Татьяна Панфилова привезла гуманитарную помощь маме и малышу, который родился уже в Рязани: средства гигиены и игрушки. Часть подарков передана от Рязанского городского волонтерского центра, который постоянно направляет гуманитарную помощь эвакуированным с территории Донбасса и также организует поздравления именинников.