Глава Рязани поздравила с днём рождения приехавшую с Донбасса девочку

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова поздравила с днем рождения приехавшую с территории Донбасса Маргариту. Об этом сообщила пресс-служба РГД.
Девочке исполнилось 12 лет. Сейчас она вместе с семьей проживает в одном из пунктов временного размещения. Татьяна Панфилова привезла имениннице праздничный торт, фрукты, воздушные шарики и подарки, приобретенные на средства, собранные депутатами Рязанской городской Думы.
Без подарков не осталась и семья Маргариты — ее братья и сестра, также проживающие в пункте временного размещения. Кроме того, Татьяна Панфилова привезла гуманитарную помощь маме и малышу, который родился уже в Рязани: средства гигиены и игрушки. Часть подарков передана от Рязанского городского волонтерского центра, который постоянно направляет гуманитарную помощь эвакуированным с территории Донбасса и также организует поздравления именинников.