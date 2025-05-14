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Происшествия

Главу одного из поселений Скопинского района осудили за не расселение граждан из аварийного дома

Анастасия Мериакри

Главе Побединского городского поселения Скопинского района вынесли приговор по уголовному делу о халатности при расселении граждан из аварийного дома. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Главу признали виновной по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Выяснили, что с 2016 года женщиной не было предпринято мер по аварийно-техническому обслуживанию многоквартирного дома 1951 года строительства и расселению его жильцов. Жалобы граждан и поручение главы Скопинского района были проигнорированы. Экспертизу технического состояния дома провели лишь в 2022 году, при этом в программу расселения на 2019–2025 гг. объект включен не был.

Суд выписал обвиняемой штраф в размере 40 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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