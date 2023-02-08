Глава Минцифры: В каждом многоквартирном доме должно быть как минимум 3 интернет-провайдера

6 февраля в Госдуме обсудили проект закона, стабилизирующего тарифы на домашний интернет. В слушаниях участвовал министр цифрового развития Рязанской области Андрей Ульянов.

Нововведение коснётся провайдеров услуг широкополосного доступа в интернет. Сейчас для установки своего оборудования в многоквартирном доме оператор должен заручиться поддержкой общего собрания собственников и заключить договор об оплате за пользование общедомовым имуществом.

По проекту, провайдерам разрешат безвозмездное размещение сетей связи и доступ в дома, кроме платы за электроэнергию, по желанию любого собственника или нанимателя жилья. Решения общего собрания не потребуется. Правительство, как ожидается, установит единый порядок размещения таких сетей связи.

За нововведение выступил руководитель Минцифры России Максут Шадаев. По его словам, у жителей должен быть максимальный выбор.

Максут Шадаев: «Не меньше трёх операторов должно быть доступно в каждом доме. Чем больше операторов будет присутствовать в многоквартирном доме, тем ниже будет цена для абонентов»

По данным ведомства, в 60% домов присутствует два оператора, а в 15% – вообще один.

В поддержку законопроекта с необходимостью внесения поправок ко второму чтению высказались представители администрации президента, Минюста, ФАС и Роскомнадзора.