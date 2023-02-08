Среда, 8 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Глава Минцифры: В каждом многоквартирном доме должно быть как минимум 3 интернет-провайдера

На главнуюНовости мира
Image by Freepik

6 февраля в Госдуме обсудили проект закона, стабилизирующего тарифы на домашний интернет. В слушаниях участвовал министр цифрового развития Рязанской области Андрей Ульянов.

Нововведение коснётся провайдеров услуг широкополосного доступа в интернет. Сейчас для установки своего оборудования в многоквартирном доме оператор должен заручиться поддержкой общего собрания собственников и заключить договор об оплате за пользование общедомовым имуществом.

По проекту, провайдерам разрешат безвозмездное размещение сетей связи и доступ в дома, кроме платы за электроэнергию, по желанию любого собственника или нанимателя жилья. Решения общего собрания не потребуется. Правительство, как ожидается, установит единый порядок размещения таких сетей связи.

За нововведение выступил руководитель Минцифры России Максут Шадаев. По его словам, у жителей должен быть максимальный выбор.

Максут Шадаев: «Не меньше трёх операторов должно быть доступно в каждом доме. Чем больше операторов будет присутствовать в многоквартирном доме, тем ниже будет цена для абонентов»

По данным ведомства, в 60% домов присутствует два оператора, а в 15% – вообще один.

В поддержку законопроекта с необходимостью внесения поправок ко второму чтению высказались представители администрации президента, Минюста, ФАС и Роскомнадзора.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации