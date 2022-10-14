Глава МИД Белоруссии рассказал о сорвавшейся подписи «финальных документов» между РФ и Украиной

Европейские коллеги приказали президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить переговоры с Россией. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, который обеспечивал три раунда украинско-российских переговоров на белорусской земле в феврале и марте 2022 года.

– Поверьте, с каждым раундом все больше и больше появлялась надежда на успех. И после третьего раунда и первая, и вторая делегации сказали: «Мы приезжаем через несколько дней подписывать финальные документы». Что произошло потом — одному богу известно, но в Нью-Йорке мне сказали коллеги из некоторых европейских стран, что руководству Украины была дана четкая команда: не вести переговоры с руководством России, — сказал Владимир Макей.

Министр подчеркнул, что по окончании раундов двусторонних переговоров заходила речь о прогрессе и намерениях двигаться дальше. Однако после возвращения домой украинская сторона начинала «отыгрывать» договоренности обратно.

Три раунда украинско-российских переговоров прошли в Белоруссии в феврале и марте 2022 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий».

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