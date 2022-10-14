Глава МИД Белоруссии рассказал о сорвавшейся подписи «финальных документов» между РФ и Украиной

Европейские коллеги приказали президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить переговоры с Россией. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, который обеспечивал три раунда украинско-российских переговоров на белорусской земле в феврале и марте 2022 года.
Министр подчеркнул, что по окончании раундов двусторонних переговоров заходила речь о прогрессе и намерениях двигаться дальше. Однако после возвращения домой украинская сторона начинала «отыгрывать» договоренности обратно.
Три раунда украинско-российских переговоров прошли в Белоруссии в феврале и марте 2022 года.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий».
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